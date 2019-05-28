В японском городе Кавасаки мужчина с ножами напал на группу школьниц и взрослых

Он убил двух человек и ранил еще около 20.

Мужчина в возрасте около 50 лет атаковал группу людей на автобусной остановке. В большинстве своем там находились ученицы младших классов, которые ходили в местную частную школу. По последним данным погибли 12-летняя девочка и взрослый мужчина – предположительно, отец одной из учениц. Еще три школьницы и одна женщина находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сам нападавший также скончался от раны в шее – удар он, вероятно, нанес себе сам. О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На месте нападения полиция обнаружила два ножа.

Японские власти уже пообещали усилить охрану учебных заведений и школьных маршрутов.

Одним из первых соболезнования в связи с нападением выразил Дональд Трамп. Президент США сейчас находится с официальным визитом в Японии.