Правительство Австрии сегодня будет освобождено от своих обязанностей

Президент республики должен назначить временного канцлера.

Накануне парламент вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который возник из-за публикации скандального видео с участием вице-канцлера.



Происходящее может быть связано с излишне лояльной позицией Себастьяна Курца по отношению к России, — считает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Сам Себастьян Курц говорит, что продолжит бороться во благо своего электората.