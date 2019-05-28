Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил передовые позиции украинских войск в Донбассе

Это произошло спустя неделю после его вступления в должность главы страны.

Новый президент Украины приехал в город Счастье в Луганской области и станицу Луганская. Там Владимир Зеленский осмотрел позиции военных. Он побывал, в том числе, на посту наблюдения и в блиндажах. На фотографиях, опубликованных пресс-службой президента с передовой, новый украинский руководитель в бронежилете и каске, его окружают вооружённые военные. Противник находился на расстоянии четырёх сотен метров, уточнили в пресс-службе. Зеленский обсудил с бойцами вопросы быта, качества питания, обеспечения их техникой и жильём. Президент отметил, что условия жизни военнослужащих нужно улучшить. Он также заслушал доклад командования о текущей ситуации. Её военные начальники назвали контролируемой. Зеленский в инаугурационной речи в начале прошлой недели назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту президента Украины. Он сказал, что для достижения мира в регионе готов цитата «пойти на всё». При этом Зеленский подчеркнул, что Донбасс, как и Крым украинские земли и их необходимо вернуть.



На этом фоне сепаратисты в Донбассе несколько раз за минувшие сутки нарушали режим прекращения огня. Украинские военные в ответ на обстрелы ранили четырёх боевиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-центра Объединённых сил. Там уточнили, что потерь среди силовиков нет.