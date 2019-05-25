Президент Австрии сегодня освободит от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов Картрига Лёгера. Ранее парламент вынес вотум недоверия Курцу.

Такого в Австрии еще не было, — сказал в эфире «Эха Москвы» посол Австрийской республики Йоханнес Айгнер.

Австрийская оппозиция подняла вопрос о вотуме недоверия Курцу после публикации скандального видео с участием вице-канцлера Ханса-Кристиана Штрахе.