ГД рассмотрит во втором, основном, чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в нетрезвом виде

Госдума сегодня рассмотрит во втором, основном, чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в нетрезвом виде. В первом чтении инициатива была принята единогласно.

Ежегодно более 4000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20000 — становятся инвалидами, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим появилась инициатива, которая призвана снизить количество так называемых «пьяных ДТП». Она предполагает, что для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и стали виновниками аварии с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Госдуме пояснили, что если человек сел за руль, употребив алкоголь, значит имел умысел. И ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Отмечается, что ежегодно в России выносятся приговоры в отношении 70 тысяч водителей, повторно пойманных на вождении в нетрезвом виде.

Также законопроект предусматривает ужесточение санкций за аварии с жертвами на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и в метрополитене.