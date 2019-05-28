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08:00, 28 мая 2019

В Японии мужчина, вооружённый ножами, напал на школьников начальных классов и взрослых

Три человека, включая нападавшего, погибли, 16 ранены.

Всё случилось в японском городе Кавасаки неподалёку от Токио. На остановке мужчина внезапно набросился с ножами на людей, которые ждали автобуса. Это были учащиеся младших классов, а также сопровождавшие их взрослые. Есть погибшие, в том числе ребёнок, пострадавших почти 20, большинство ученицы начальной школы. Несколько человек по оценке медиков в критическом состоянии. Водитель автобуса рассказал полиции, что видел мужчину, который подошёл к остановке и начал резать людей, в каждой руке у него был нож, приводит слова очевидца японский телеканал NHK. Нападавшего задержали на месте преступления, он ударил себя ножом, ранение оказалось смертельным. Полиция на месте нападения нашла два ножа. Пока не ясно, по какой причине мужчина, которому по сообщениям японских СМИ было за 50 лет, устроил бойню на остановке. Нападение произошло в заключительный день визита в Японию президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома выразил соболезнования семьям погибших.

Уровень преступности в Японии — один из самых низких в мире, но за последнее время в стране выросло число нападений с применением холодного оружия, отмечает BBC.



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