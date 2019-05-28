Жителя Смоленска обвинили в неуважении к власти за оскорбительную подпись к фото Владимира Путина

Он прокомментировал пост во «ВКонтакте» о первом применении этой статьи административного кодекса, сообщает издание 7x7. Накануне стало известно, что из-за записи в «Твиттере» по поводу той же новости о штрафе для жителя Новгородской области был составлен административный протокол в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Он отбывает 20 суток административного ареста за сентябрьскую акцию против повышения пенсионной реформы, в которой Волков не участвовал.