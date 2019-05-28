Президент Украины встретится в Киеве с представителями миссии Международного валютного фонда

Сотрудники организации работают на Украине с 21 мая. О повестке встречи Владимира Зеленского с представителями МВФ не сообщается, но речь, скорее всего, пойдет о продолжении сотрудничества между двумя сторонами. Ранее в пресс-офисе фонда заявили, что готовы возобновить его после выборов в Верховную раду и назначения нового правительства, а до тех пор консультации будут продолжаться.

Программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена в декабре прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев, речь идет о сумме почти в четыре миллиарда долларов. Около полутора из них были выделены в рамках первого транша. Остальные средства планируют перечислить по итогам пересмотра выполнения условий программы и консультаций с новыми властями.

Между тем, на прошлой неделе украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского отказаться от предложенных МВФ условий и объявить дефолт. В качестве примера он привел Грецию, которая ранее пошла по такому пути.

Ранее представители МВФ рассказали, что их миссия будет работать на Украине две недели.