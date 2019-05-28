Процесс по делу «Нового величия» могут перенести из Люблинского суда столицы в Мосгорсуд

По крайней мере, этого не исключил судья Александр Маслов. С такой просьбой обратились адвокаты фигурантов дела о создании экстремистского сообщества. Она связана с тем, что зал Люблинского суда, где проходит разбирательство, слишком мал и с трудом вмещает даже защиту и родственников подсудимых.

«Перенос процесса в другой суд — обычная практика для больших дел», — сказал в интервью «Эху Москвы» адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

Накануне Люблинский суд продлил меру пресечения всем фигурантам дела «Нового величия» до 17 ноября.