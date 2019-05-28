Дело о теракте в петербургском метро рассмотрит на выездном заседании Московский окружной военный суд

На скамье подсудимых всё те же 11 человек. Заседания тянутся уже более двух месяцев. Все они проходят в Ленинградском окружном военном суде. Следствие продолжает работать на заседании с потерпевшими. Большая часть из них уже опрошена. Они выдвинули к обвиняемым частные иски более чем на 120 миллионов рублей.

Обвинение ранее ходатайствовало о назначении ряда экспертиз, в частности, специалисты должны установить схожесть взрывчатки, которую находили в разных местах обыска, а также в ходе другой проверки предстоит установить, принадлежит ли голос человека, который разговаривал со смертником Акбаржоном Джалиловым подозреваемому Аброру Азимову.

Напомним, Джалилов устроил взрыв в петербургском метро в апреле 2017-го. После детонации взрывного устройства погиб сам террорист и пятнадцать человек. Более шестидесяти пострадали.

Добавим, что подсудимые своей вины не признают. Ранее они заявляли о том, что сотрудники ФСБ пытали их, а также подбрасывали им улики.