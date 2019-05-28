Девятиклассники по всей России сегодня будут сдавать Основной государственный экзамен по русскому языку

Наряду с литературой он входит в перечень обязательных. В этом году вводится обязательное разделение экзамена по русскому языку на две части – устную и письменную. Первая заключается в чтении и пересказе текста, а также диалоге с экзаменатором на заданные темы.

Вторая, письменная, сложнее: девятиклассникам предстоит написать краткое изложение, ответить на вопросы теста, а также сдать развернутое сочинение на одну из трех предложенных тем.

Максимальное количество баллов, которые может получить ученик, равняется 39. «Двойку» получат те, кто наберет меньше 15. Процедура проверки работ займет до двух недель. Результаты будут опубликованы на официальном портале ГИА.

Узнать количество набранных баллов школьники смогут в личном кабинете. Ученикам, получившим плохие оценки, дадут шанс исправить положение и пересдать экзамены в сентябре. Всего ОГЭ в этом году будут сдавать почти 1,5 миллиона девятиклассников.