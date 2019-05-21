Правительство Австрии сегодня будет официально отправлено в отставку

Парламент вынес вотум недоверия из-за скандального видео, где предполагаемая россиянка предлагала теперь уже бывшему вице-канцлеру спонсировать избирательную компанию.

Вынесение вотума недоверия канцлеру Австрии и ее правительству – уникальный случай для страны. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики Йоханнес Айгнер.

Несмотря на вотум недоверия, канцлер Себастьян Курц надеется на переизбрание.