Никулинский суд Москвы арестовал сына экс-сенатора Амира Галлямова, сбившего сотрудника полиции

Тимур Галлямов помещен под стражу на два месяца. В ходе заседания следователь сообщил, что Галлямов не признал свою вину и отказался от дачи показаний. При этом в материалах дела говорится, что сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова в день ДТП принял 1 грамм кокаина. Эксперты считают, что у него было наркотическое опьянение. В то же время сам обвиняемый сказал, что жалеет о случившемся и назвал себя виноватым.

Защита Тимура Галлямова попросила отправить его под домашний арест или выпустить под залог. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в воскресенье. По данным МВД, сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту», за которой находился Галлямов, для проверки документов, после чего он попытался скрыться. В ходе преследования, как говорят в ведомстве, обвиняемый наехал на инспектора ДПС.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован с переломом голени.

Отец Тимура Галлямова Амир Галлямов был сенатором Совета Федерации с 2007 по 2012 год, а после возглавлял министерство спорта Подмосковья.