Верховная рада может сегодня рассмотреть законопроекты Владимира Зеленского о реформировании избирательной системы

Это произойдет на фоне подготовки к досрочным выборам. Среди инициатив украинского лидера – отмена мажоритарной системы и снижение проходного барьера в Раду с 5 до 3 процентов. На прошлой неделе эти вопросы не были включены в повестку внеочередного заседания. На следующий день указ о досрочном прекращении полномочий парламента вступил в силу. Избирательный процесс уже запущен, поэтому внеочередные выборы пройдут по прежнему законодательству.

Предложения Владимира Зеленского могут внести на рассмотрение сегодня. Впрочем, все три рабочих дня у депутатов уже расписаны. 30 мая в четверг Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьера страны Владимира Гройсмана. Сегодня же народные избранники обсудят не менее важные инициативы, например, об ограничении мехового производства, ответственности за езду без мотошлема и надругательство над могилами защитников Украины.Досрочные выборы пройдут 21 июля.