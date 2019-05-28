Президент Австрии назначил главу переходного правительства после скандала с предполагаемой россиянкой

После отставки Себастьяна Курца выполнять обязанности канцлера будет глава Минфина Хартвиг Лёгер. Официально правительство страны будет распущено сегодня. Президент Александер ван дер Белен выразил надежду, что новый кабинет будет сформирован до конца недели.

Причиной правительственного кризиса стала публикация видеозаписи, где теперь уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной, которая называет себя племянницей российского олигарха. Она предложила спонсировать избирательную кампанию Штрахе.