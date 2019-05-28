Соратника Алексея Навального Леонида Волкова обвинили в неуважении к власти из-за записи в «Твиттере»

Поводом стал его комментарий к первому известному в России делу по этой статье. Житель Новгородской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительную запись о Путине. Как сообщил в «Фейсбуке» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в спецприемник к Леониду Волкову пришли полицейские и оформили административный протокол. Волков отбывает 20 суток ареста из-за того, что вел сетевую трансляцию сентябрьских протестов против повышения пенсионного возраста. Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.