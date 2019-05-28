Израильский парламент в предварительном чтении проголосовал за свой самороспуск

Это может привести к новым выборам в Кнессет, несмотря на то, что в последний раз они проходили всего лишь полтора месяца назад.

Причина возможного самороспуска и новых выборов в израильский Кнессет связана с тем, что переговоры по созданию правительственной коалиции зашли в тупик. Ее должен был сформировать действующий премьер-министр и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, чья партия получила 35 депутатских кресел из 120. Однако камнем преткновения стала позиция главы партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом по вопросу об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию. У Нетаньяху теперь есть только два дня на то, чтобы все же сформировать коалицию большинства. Премьер уверяет, что сделает все для того, чтобы избежать новых выборов в Кнессет. В то же время в сложившемся тупике он обвинил партию «Наш дом – Израиль», которая на прошедших выборах получила 5 мандатов. В случае окончательного провала переговоров досрочное голосование может пройти через три месяца. Впрочем, для этого парламент еще должен утвердить в среду соответствующий законопроект в окончательном чтении.

Между тем партия «Кахоль-лаван», проигравшая «Ликуду» на выборах в апреле менее процента, настаивает на том, что именно она должна сформировать коалицию. Как передает израильский «9 канал», там призвали создать правительство национального единства.