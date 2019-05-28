Австрийское правительство отправлено в отставку после того, как парламент выразил ему вотум недоверия

Исполнять обязанности канцлера Себастьяна Курца временно будет его заместитель, министр финансов Хартвиг Лёгер. Такое решение принял президент страны. Лёгер будет возглавлять кабмин до того времени, пока не назначат нового канцлера, который, в свою очередь, останется на этом посту до новых парламентских выборов осенью.

Отставка Курца произошла на фоне скандала, вызванного публикацией видеозаписи, на которой его заместитель был запечатлен вместе с женщиной, которая якобы является родственницей некого российского олигарха.