Итоги выборов в Европарламент сегодня обсудят на неформальном саммите Европейского союза

Результаты голосования, проводившегося в 28 странах ЕС, объявили накануне.

Две основные политические силы, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, хотя и сохранили первое и второе места по числу мандатов в Европарламенте, впервые за несколько десятков лет потеряли суммарное большинство. Они больше не смогут принимать решения, не заручившись поддержкой других политических сил. Между тем, результаты этих выборов подтвердили растущую популярность партий, которых называют популистскими. Так в Великобритании победу одержала партия Brexit, руководство которой, соответственно, выступает за выход страны из Евросоюза. В Италии выиграла ультраправая партия «Лига», а во Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Либералы и «зеленые» партии также усилили свои позиции. Выборы в Европейский парламент прошли при самой высокой явке избирателей за последние 20 лет.

Сегодня также состоится конференция председателей фракций и главы Европарламента. Они в частности обсудят выборы нового председателя Европейской комиссии.