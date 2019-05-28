Российский закон о митингах проверят на соответствие конституции

Жалобу подал активист из Иркутской области, который не может согласовать массовое мероприятие.

Гражданский активист Валерий Тетерин – инвалид второй группы. В партиях не состоит, но с происходящем в стране не согласен, поэтому и пытается отстаивать права горожан на публичных акциях. Прошлой осенью активист собирался говорить на улице о проблемах избирательного законодательства. Администрация Иркутска заявку на акцию забраковала. Тетерину указали на то, что организатор не определил форму и методы обеспечения общественного порядка. Суды позицию чиновников поддержали.

Заявитель говорит, что положения закона о митингах содержат неопределенность, которая позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении акции предъявляемым требованиям. Тетерин намерен лично присутствовать на заседании Конституционного суда. В интернете ранее был объявлен сбор средств на билет и размещение в гостинице активиста. Шансы на победу он оценивает весьма высоко.

Заседание Конституционного суда пройдет в открытом режиме и будет транслироваться в интернете.