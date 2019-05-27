Эта информация анонимно поступила в службу местных аэропортов – рассказал «РБК» пресс-атташе посольства во Франции Сергей Паринов.

Как ранее отметили в воздушной гавани имени Шарля де Голля, спецдосмотру подвергаются все рейсы из российской столицы. Проверки затронули два борту Аэрофлота. Правоохранители ждут прибытия третьего самолета, который должен приземлиться во Франции ближе к полуночи.