Французская полиция проверяла самолеты «Аэрофлота», летевшие рейсом «Москва — Париж» из-за сообщения о бомбе
Эта информация анонимно поступила в службу местных аэропортов – рассказал «РБК» пресс-атташе посольства во Франции Сергей Паринов.
Как ранее отметили в воздушной гавани имени Шарля де Голля, спецдосмотру подвергаются все рейсы из российской столицы. Проверки затронули два борту Аэрофлота. Правоохранители ждут прибытия третьего самолета, который должен приземлиться во Франции ближе к полуночи.