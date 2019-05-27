Генпрокурор Юрий Чайка рекомендовал на должность главы московского надзорного ведомства прокурора Дагестана

По данным «Интерфакса» кандидатура Дениса Попова будет рассмотрена на ближайшем заседании столичного парламента.

Зимой прошлого года в кавказской республике прошли масштабные проверки на состояние законности в регионе. Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе мэр Махачкалы и временный премьер были арестованы. Тогда же на должность прокурора назначили Попова. До этого он занимал такую же должность в Хакасии.