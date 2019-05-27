Президент Австрии с завтрашнего дня освободит от обязанностей правительство канцлера Себастьяна Курца

Исполнять его обязанности будет министр финансов – сообщает ТАСС.

Об этом было объявлено после того, как парламент вынес вотум недоверия канцлеру на фоне скандала, разразившегося вокруг вице-канцлера, замеченного в обществе некой женщины – якобы родственнице российского олигарха.

Вотум недоверия может быть связан с излишней лояльностью австрийского правительства по отношению к России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Вотум недоверия направлен на то, чтобы убрать с политической арены Курца, пока он не стал сильным и влиятельным игроком – добавил Ремчуков.