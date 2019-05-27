Бывший премьер-министр Таиланда перед смертью завещал миллионы долларов бедным

98-летний Прем Тинсуналон скончался в минувшую субботу и все свое состояние хотел пожертвовать на проекты, направленные на повышение уровня жизни самых нуждающихся слоев населения. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». Его помощник не назвал точную сумму, однако упомянул о том, что речь идет о миллионах долларов.

Тинсуналон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда на протяжении последних двадцати лет. Его называли одной из самых влиятельных фигур в политике страны.