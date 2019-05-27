Украина намерена добиваться для Керчеснкого пролива статуса международного

По словам замглавы МИД страны Елены Зеркаль, это должно снять многие вопросы, которые до сих пор существуют, в том числе и «вопрос правовой неопределенности». Она сказала это в эфире радиостанции «Новое время».

В ноябре прошлого года в районе пролива произошел конфликт между украинскими и российскими военными судами. Три корабля и их экипажи были захвачены сотрудниками ФСБ по обвинению в нарушении границы. Киев считает своих соотечественников военнопленными. Международный трибунал обязал Москву вернуть моряков и суда на родину.