Российский технический персонал прибудет в Турцию для установки зенитных комплексов С-400

Об этом сказал министр обороны республики Хулуси Акар. Он подчеркнул, что вопрос с приобретением систем уже закрыт.

Ранее стало известно о том, что турецкие военные специалисты отправились в Россию, где должны обучиться работе на С-400. Между тем ситуация вокруг поставок ЗРК накаляется. США выдвинули Турции ультиматум с требованием разорвать сделку. В противном случае Вашингтон пригрозил отменить поставки новейших американских истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Анкары.