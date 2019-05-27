Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Так издание отреагировало на предложение уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом ограничить ношение еврейского головного убора.

«Кипа – это часть Германии!», — написал на страницах Bild ее главный редактор Юлиан Райхельт. По его словам, если хотя бы один человек не сможет безопасно носить еврейский головной убор, то это значит, что его должны носить все. Издание также опубликовало несколько материалов об антисемитизме, а на своем сайте разместило видеоинструкцию по изготовлению кипы. Таким образом газета призвала немцев проявить солидарность с евреями. Чуть ранее уполномоченный правительства Германии Феликс Кляйн сообщил о росте числа преступлений антисемитского характера. Этим он объяснил свое предложение ограничить ношение кипы в общественных местах. По мнению Кляйна, это поможет евреям в Германии сохранить безопасность. При этом глава МВД Хорст Зеехофер сказал, что власти ФРГ не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение.

По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году.