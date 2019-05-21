Процесс по делу «Нового величия» могут перенести в Мосгорсуд

Этого не исключил судья Александр Маслов. О переносе попросили адвокаты подсудимых, объяснив это тем, что в Люблинском суде, где сегодня начались слушания, нет условий для нормальной работы. По их словам, защита и родственники обвиняемых в создании «экстремистского сообщества» еле смогли уместиться в зале.

Перенос процесса в другой суд – обычная практика для больших дел, сказал в интервью «Эху Москвы» адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

В ходе первого рассмотрения по существу судья Маслов продлил меру пресечения всем фигурантам дела «Нового величия» до 17 ноября.