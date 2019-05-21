Канцлер Австрии намерен поддержать любой переходное правительство и беспрепятственно передать власть

Об этом Себастьян Курц сказал после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. Это произошло на фоне внутриполитического кризиса, разразившегося после публикации видео, на котором запечатлены переговоры вице-канцлера с женщиной, которую называют племянницей российского олигарха.

Вынесения вотума недоверия – уникальный случай для страны. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики Йоханнес Айгнер.

Несмотря на вотум недоверия, канцлер Курц надеется на переизбрание.