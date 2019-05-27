Полиция еще год назад не нашла нарушений в сделке, из-за которой судят основателя Baring Vostok Майкла Калви

Как пишет РБК, тогда МВД вызвало на опрос членов совета директоров банка «Восточный», но дело так и не возбудили. Это произошло только в этом году по заявлению акционера банка Шерзода Юсупова.

Калви арестован по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Основатель инвестфонда утверждает, что причиной его уголовного преследования стал конфликт с одним из акционеров «Восточного».