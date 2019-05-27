Мосгорсуд отклонил жалобы всех 24-х украинских моряков на продление ареста

Они останутся в СИЗО до конца июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Экипажи трех украинских кораблей были захвачены сотрудниками ФСБ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Их обвиняют в нарушении государственной границы. Между тем, Киев считает своих соотечественников военнопленными. Позавчера Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно передать арестованных моряков и корабли на родину. Москва считает, что инцидент не входит в юрисдикцию арбитража.