Засекреченный свидетель по делу «Нового величия» пожаловался на травлю в интернете

Как пишет портал «Медиазона», фигурант, известный под именем Руслан Д, рассказала следователю о том, что «радикально настроенные группы населения» называют его сотрудником ФСБ, а в соцсетях распространяются призывы за вознаграждение раскрыть его точные анкетные данные. Как говориться в показаниях засекреченного свидетеля, он никогда не являлся сотрудником спецслужбы, а заявив о деятельности организации, действовал «как истинный патриот страны».

Сегодня суд начал рассматривать дело «Нового величия» по существу.