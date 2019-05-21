Редакция ставропольской газеты «Родина» снова работает в штатном режиме после сегодняшнего нападения
Об этом «Эху Москвы» сказал первый секретарь местного крайкома КПРФ Виктор Гончаров.
По словам Гончарова, злоумышленник, напавший на журналистов издания с ножом, пришел сводить счеты с главным редактором.
Нападение на редакцию газеты произошло сегодня днем. Злоумышленник пронес нож в стопке газет. Он добивался публикации своей статьи о Сталине и после отказа достал оружие и атаковал главного редактора. Сообщается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.