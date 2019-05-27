В Москве на двух противников точечной застройки составили протоколы

Как сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на активистов, одного из них обвинили в повторном нарушении порядка проведения митинга, а другую в участии в несогласованной акции. Один из задержанных рассказал порталу «Медиазона», что из-за действий силовиков у него упали очки, который остались в автозаке. После освобождения полицейские вернули потерянную вещь с двумя оскорбительными надписями, нацарапанными на стеклах. Кроме того, на активиста составили протокол о неповиновении сотруднику полиции.