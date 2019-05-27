Соратнику Навального Леониду Волкову грозит штраф по статье о неуважении к власти

Административный протокол на него составили прямо в спецприемнике, где Волков отбывает арест за нарушение порядка организации митинга. Поводом стала публикация в Твиттере. В ней приводилась видеозапись оглашения решения по первому делу о неуважении к власти. В подписи под роликом Волков, цитируя решение суда, использовал оскорбительную фразу с упоминанием Владимира Путина. Как считает юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, цель властей не в том, чтобы выписать штраф, а в том, чтобы в следующий раз за подобное нарушение уже арестовать Волкова.