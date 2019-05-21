Редакция газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе, на сотрудников которой было совершено нападение, работает в штатном режиме

Редакция газеты КПРФ «Родина» в Ставропольском крае, на сотрудников которой было совершено нападение, продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь Ставропольского райкома КПРФ Виктор Гончаров.

«Редакция продолжает работать в штатном режиме. Николай Бондаренко получил медицинскую помощь — ему наложили швы. Троим ребятам, которые пострадали, тоже обработали раны и сделали уколы», — рассказал он.

По словам В.Гончарова, также в редакции приняты дополнительные меры безопасности.



Что касается нападавшего, представитель КПРФ отметил, что полиция разбирается в ситуации. «У меня нет данных насчет его вменяемости. Я знаю, что он пришел сводить счеты. Мы направим запрос», — заключил В.Гончаров.

Нападение на редакцию газеты «Родина» произошло сегодня днем. Злоумышленник пронес в помещение нож в стопке газет. Он добивался публикации своей статьи о Сталине, но после отказа главного редактора Николая Бондаренко вытащил оружие и ударил коммуниста. Еще три человека получили ранения при попытке скрутить нападавшего. В итоге его удалось связать подручными средствами.