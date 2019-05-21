Удальцов: Жители района Люблино протестуют против строительства высотного дома

Порядка 400 жителей района Люблино в Москве протестуют против строительства двадцатитрехэтажного дома. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«В настоящее время в Москве возле станции метро «Люблино» проходит сход местных жителей, которые возмущены планами властей по строительству высотного жилого дома под прикрытием возведения транспортно-пересадочного узла. По мнению жителей, это повлечет за собой массовую вырубку деревьев, ухудшение экологии и повышенную нагрузку на транспортную инфраструктуру», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, жители обращают внимание на отсутствие полноценных публичных слушаний, а также на то, что изначально этого дома в проекте не было.

Акция проходит в формате встречи с депутатами Госдумы.