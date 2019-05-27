Суд арестовал сына бывшего сенатора после ДТП в центре Москвы

Тимур Галлямов обвиняется в применении насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Тойота Ленд Крузер» на Кутузовском проспекте. 27-летний водитель предъявил водительское удостоверение, но после этого, по словам полицейских, повел себя неадекватно и попытался скрыться. Во время погони он совершил наезд на инспектора ДПС. В суде Галлямов признался, что в тот день принял наркотики.