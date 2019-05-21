Президент Австрии должен освободить от обязанностей канцлера и министров правительства после вотума недоверия, вынесенного парламентом страны. В ближайшие часы глава государства должен объявить о дальнейших действиях. Об этом сообщили в канцелярии президента.

Досрочные парламентские выборы, скорее всего, не изменят партийный расклад, — такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Константин фон Эггерт.

Он уточнил, что за досрочные выборы выступают сам президент и социал-демократическая оппозиция.

Вотум недоверия был вынесен на фоне внутриполитического кризиса в Австрии. Скандал разразился из-за видеозаписи, запечатлевшей беседу вице-канцлера и некой женщины, которую называли племянницей российского олигарха.