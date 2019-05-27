Крупнейшая немецкая газета «Бильд» вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах. Газета опубликовала несколько материалов об антисемитизме, в том числе и колонку главного редактора под заголовком «Кипа – это часть Германии».

В прошлом году в стране, по официальным данным, зарегистрировано более 60-ти случаев насилия по отношению к евреям – почти в два раза больше, чем годом ранее.