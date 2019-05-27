Власти Пензенской области отвергают информацию о забастовке на станции скорой медицинской помощи

Учреждение работает в штатном режиме. На выезде 133 бригады, — говорится в пресс-релизе регионального Министерства здравоохранения.

Как сообщалось ранее, медики начали так называемую итальянскую забастовку. По словам представителя бастующих Павла Кузнецова, на первом этапе часть бригад будет отказываться от работы в неполном составе. На втором водители при выходе на линию не будут принимать автомобили с техническими неисправностями. Бастующие потребовали повысить им зарплату и увеличить количество реанимационных бригад.