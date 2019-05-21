В Общественной палате Москвы пройдет пресс-конференция по электронному голосованию

В Общественной палате Москвы 28 мая пройдет пресс-конференция по электронному голосованию, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Первое установочное заседание Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы состоится в Московском парламентском центре в 10.00.

Участники заседания предложат кандидатуры на должность председателя и заместителей председателя Комиссии, которые окончательно будут утверждены в начале июня на втором заседании Общественной палаты.

Кроме того, на встрече будут обозначены основные направления деятельности Комиссии на ближайшее время, приоритетным из которых является проведение эксперимента по электронному голосованию на выборах в столичный парламент в сентябре этого года.

Также на заседании обсудят вопрос о создании при Общественной палате Москвы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Московскую городскую Думу и его функциях.

В этот же день в 12.00 в Московском парламентском центре состоится пресс-конференция по электронному голосованию на выборах в столичный парламент в сентябре этого года. В ней примут участие: заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, руководитель технической рабочей группы по электронному голосованию Артем Костырко.

На пресс-конференции расскажут о принятых Федеральным Собранием и Московской городской Думой законах об эксперименте по дистанционному электронному голосованию, о том, какие округа выводятся из эксперимента в соответствии с решениями муниципальных депутатов, а какие будут принимать участие в дальнейшем отборе на «Активном гражданине».