Шкуматов считает спорным законопроект об ужесточении ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает спорным законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для начала надо понять, кого депутаты считают пьяными. Они оперируют цифрами статистики, предоставленными ГАИ, согласно которым 4 тысячи человек погибли якобы по вине пьяных водителей. Но детальной статистики: сколько промилле было у так называемого пьяного водителя, не было ли других обстоятельств, которые на самом деле могли бы повлиять на факт возникновения ДТП, даже если бы человек был трезвым; сколько людей принимали лекарственные препараты, например, корвалол или валокордин; нет», — отметил П.Шкуматов.

Он считает, что принятие данного закона может привести к злоупотреблениям. «У меня есть некое подозрение, основанное на судебной статистике по привлечению водителей за нетрезвое вождение. Подавляющее большинство водителей попадаются на так называемых остаточных явлениях. То есть когда фактически человек является трезвым, но прибор показывает некое превышение нормы. И такой человек уже считается пьяным», — уточнил П.Шкуматов.

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Данный закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.