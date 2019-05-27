В Москве установят памятный знак в честь Чемпионата мира по футболу 2018-го года

Эту инициативу поддержала комиссия по монументальному искусству, — сообщает агентство городских новостей «Москва». Предполагается, что единый знак будет состоять из двух частей, одну из которых расположат на территории спорткомплекса «Лужники», а другую на улице Никольской – неофициальном месте сбора болельщиков прошедшего турнира. Финансировать проект будут из средств столичного бюджета. По предварительным подсчетам, его стоимость оценена в 15 миллионов рублей.