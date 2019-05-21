Семь участников протестов пострадали на стройплощадке мусорного полигона в Архангельской области

Они встретили сопротивление со стороны охраны, когда попытались воспрепятствовать возобновлению работ на станции Шиес. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист общественной кампании «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

По словам Секушина, против свалки протестует вся Архангельская область, и подавить этот протест региональным властям не удастся.



Полигон возле железнодорожной станции Шиес должен будет принимать отходы из столичного региона.