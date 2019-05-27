Карельского историка Сергея Колтырина приговорили к 9 годам колонии общего режима по делу о педофилии

Такое решение принял Медвежьегорский городской суд республики.

Экс-директора краеведческого музея в Медвежьегорске признали виновным в развращении малолетнего. Кроме того, Колтырину вменяли незаконное приобретение и хранение оружия. Как передает интернет-издание «Карел.Inform», вместе с историком по делу проходил его знакомый Евгений Носов, который получил 11 лет заключения. По версии следствия, Колтырин совершил сексуальное насилие над 13-летним подростком в сентябре прошлого года. При этом агентство «Интерфакс» утверждало, что карельский историк написал явку с повинной, а региональное интернет-издание «7х7» пишет о частичном признании вины. Колтырин возглавлял Медвежьегорский музей с 1991 года, он принимал участие в раскопках захоронений жертв репрессий в Сандармохе. Там же работал и глава карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев. Он так же обвиняется в педофилии.

В апреле прошлого года Дмитриева оправдали по делу об изготовлении порнографических снимков несовершеннолетней приемной дочери. Однако Верховный суд Карелии отменил это решение. Позднее главу карельского «Мемориала» снова задержали и обвинили в насилии над приемной дочерью.