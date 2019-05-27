Канцлер Австрии Курц и весь правительственный кабинет должны сложить свои полномочия в результате вотума недоверия

Канцлер Австрии и весь правительственный кабинет должны сложить свои полномочия в результате вотума недоверия, который высказали им депутаты парламента.

Сегодня большинство депутатов парламента Австрии проголосовали за вотум недоверия канцлеру и правительству.

Предложение изначально поступило от председателя Социал-демократической партии Австрии Памелы Ренди-Вагнер. Ранее право-популистская Австрийская партия свободы заявила о решимости поддержать его. Это – первый успешный вотум недоверия в истории послевоенной Австрии, закончившийся отставкой канцлера.

Президент страны Александр Фан дер Беллен должен назначить нового временного главу правительства. Предполагается, что им станет бывший евро-комиссар по сельскому хозяйству Франц Фишлер. Президент также может уполномочить кабинет продолжать свою работу до новых выборов, которые пройдут в сентябре.

Несмотря на вотум недоверия, 32-летний канцлер Себастиан Курц надеется на переизбрание. Ведь на выборах в Европарламент его консервативная Австрийская народная партия победила с убедительным результатом. Однако оппозиция критикует Курца за правый курс и братание с популистами из Австрийской партии свободы, а также злоупотребление властью. Кроме того, ему вменяется в вину расторжение коалиции с социал-демократами и ответственность за нынешний правительственный хаос.

К правительственному кризису в Австрии привела публикация скандального видео, сделанного на острове Ибица. В результате бывший лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден уйти в отставку. Затем распалось и правоконсервативное правительство страны.