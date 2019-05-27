В Краснодарском крае полиция задержала экоактивистов во время инспекции леса

У четырех участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» проверили документы и потребовали проехать в отдел для разбирательства из-за того, что над территорией леса был запущен дрон. При этом сам аппарат у экоактивистов так и не нашли. Об этом задержанные рассказали порталу «ОВД-инфо».

Как сообщается, инцидент произошел около села Прасковеевка. Известно, что неподалеку находится резиденция, получившая в прессе название «дача Путина» — комплекс, якобы построенный для отдыха президента.