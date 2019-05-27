Канцлер Австрии, которому парламент вынес вотум недоверия, поддержит следующее правительство страны

О своих намерениях Себастьян Курц сказал, выступая с речью после объявления недоверия. Решение законодателей было принято на фоне внутриполитического кризиса. После того, как прессе стало известно о встрече главы австрийской «Партии свободы» с женщиной, которая якобы является племянницей одного из российских олигархов, в стране разразился скандал. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут в сентябре.