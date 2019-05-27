На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Там обвалилась опалубка.

Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Как сообщает МЧС по Ленобласти, из-под завалов извлекли семь человек в состоянии средней тяжести. Все они граждане Таджикистана. Троих госпитализировали в больницу Всеволожска, четверых — в Ленинградскую областную клиническую больницу. Для эвакуации задействовали вертолёт санитарной авиации. Следственный комитет по Ленобласти сообщил, что на место происшествия выехали его сотрудники. Специалисты МЧС проводят обследование территории. Гоночную трассу строят рядом с горнолыжным курортом «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области, в полусотне километров от Петербурга. Открыть ее должны уже в этом году. Стоимость проекта оценивают более чем в 10 миллиардов рублей. Его автором называют немецкого архитектора Германа Тильке, который спроектировал более десяти трасс для гонок «Формулы-1», в том числе в Сочи. Длина общего кольца почти пять километров, На территории автодрома будут площадки для картинга, мотокросса, ралли, кольцевого и зимнего вождения и всех существующих видов гонок. Кроме того, в автодроме разместятся школа контраварийного вождения и несколько детских клубов мотокросса.

Проект автодрома, как и курорта «Игора» в целом, связан с миллиардером Юрием Ковальчуком, основным владельцем банка «Россия».